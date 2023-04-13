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Росіяни через дружній вогонь та порушення безпеки втрачають дорогу техніку в Бєлгородській області

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Четвер 13 квітня 2023 12:06
Росіяни через дружній вогонь та порушення безпеки втрачають дорогу техніку в Бєлгородській області Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові через дружній вогонь та порушення безпеки втрачають дороге озброєння в Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він зазначив, що російські прикордонники в Бєлгородській області постійно втрачають вартісне майно.

Так, 30 березня окупанти втратили дрон, оціночною вартістю в 3 млн рублів (36 839 доларів - ред.) внаслідок дружнього вогню одного з підрозділів російських військ.

"5 квітня внаслідок порушення заходів безпеки, вибуху та руйнування будівлі було знищено сучасний радіолокаційний комплекс "Єнот", оціночною вартістю в 14,5 млн рублів (178 057 доларів - ред.)", - сказав Громов.

Нагадаємо, вчора росіяни жалілися на обстріли в Бєлгородській області, які призвели до руйнувань.

Раніше в РФ заявили про нібито "атаку дронів" на аеропорт у Бєлгороді.

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