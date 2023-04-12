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В Бєлгородській області жаліються на обстріли, є руйнування та постраждалий

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Середа 12 квітня 2023 13:53
В Бєлгородській області жаліються на обстріли, є руйнування та постраждалий Фото: в Бєлгородській області жаліються на обстріли, є руйнування та постраждалий (t.me/vvgladkov)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області знову скиглять через обстріли. Пошкоджені житлові будинки, також є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

Як пише Гладков, в регіоні одразу кілька муніципальних утворень потрапили під обстріл.

В селі Новостроївка-Друга Грайворонського міського округу постраждав цивільний. Снаряди почали вибухати, коли він перебував в автомобілі. Від госпіталізації постраждалий відмовився, оскільки отримав лише незначну контузію. Також в селі були пошкоджені приватне домовлодіння й сарай.

"Сильно пошкоджено 4 домоволодіння в хуторі Старий Волоконівського району. Постраждалих немає, у населеному пункті введено режим НС", - пише губернатор.

Фото: в Бєлгородській області жаліються на обстріли, є руйнування та постраждалий (t.me/vvgladkov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Бєлгородській області нещодавно заявили про обстріл села Вознесенівка Шебекинського міського округу. При цьому жертв та постраждалих не було.

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