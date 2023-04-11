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У Росії кажуть про "атаку безпілотника" на аеропорт у Бєлгороді

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Бєлгород, Вівторок 11 квітня 2023 09:21
У Росії кажуть про "атаку безпілотника" на аеропорт у Бєлгороді Фото: Росія заявляє про чергову атаку дронів (Getty Image)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявляють про чергову "атаку дронів". Цього разу росіяни стверджують, що безпілотник намагався атакувати аеропорт у Бєлгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

РосЗМІ стверджують, що безпілотник нібито був літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм. Росіяни кажуть, що дрон не долетів до аеропорту імені Шухова у Бєлгороді, а впав біля паркану і вибухнув.

"Жертв та постраждалих немає, аеропорт зараз не працює. Вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня у Росії заявили про падіння "саморобного дрона" біля військового заводу у Підмосков'ї.

Пізніше влада Бєлгородської області РФ повідомила, що ППО нібито збила безпілотник.

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