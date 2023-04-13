Россияне из-за дружеского огня и нарушения безопасности теряют дорогую технику в Белгородской области

Российские военные из-за дружеского огня и нарушения безопасности теряют дорогостоящее вооружение в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

Он отметил, что российские пограничники в Белгородской области постоянно теряют имущество.

Так, 30 марта оккупанты потеряли дрон, оценочной стоимостью в 3 млн рублей (36 839 долларов - ред.) вследствие дружеского огня одного из подразделений российских войск.

"5 апреля в результате нарушения мер безопасности, взрыва и разрушения здания был уничтожен современный радиолокационный комплекс "Енот", оценочной стоимостью в 14,5 млн рублей (178 057 долларов – ред.)", - сказал Громов.

Напомним, вчера россияне жаловались на обстрелы в Белгородской области, которые привели к разрушениям.

Ранее в РФ заявили о якобы "атаке дронов" на аэропорт в Белгороде.

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