Росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися, вони дещо отримали, - Зеленський

Росіяни будуть робити все, щоб уникнути зустрічі лідерів, але деякі сигнали свідчать, що переговори все ж можуть відбутися.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Голова держави прокоментував пропозицію президента США Дональда Трампа спершу провести двосторонню зустріч, а потім - трьохсторонню.
"Росіяни будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, вони дещо отримали, бо у них була зустріч із США. Якби зустріч була запропонована одразу була трьохстороння, більше було шансів на трьохсторонню зустріч до цього двостороннього треку між Америкою і Росією, але це вже є як є, не ми вирішували", - сказав Зеленський.
На запитання про ознаки того, що Путін (ред. -російський диктатор) готується до зустрічі, Зеленський відповів, що "відбуваються два паралельні процеси. Вони думають, як ця зустріч можлива, але робитимуть все, щоб її не було".
Водночас, за його словами, якщо "пазли" складуться - і Глобальний Південь, і США виконуватимуть свою роль - Росія має бути готовою до переговорів.
"Наприклад, коли йдуть ультимативні заяви від Пєскова, ми бачимо, що це схоже на відтермінування та підготовку радикалізованого суспільства, яке не бачить сенсу у зустрічі з нами", - додав Зеленський.
Голова держави підкреслив, що Україна підтримує будь-який формат переговорів і готова брати участь у трьохсторонніх перемовинах, якщо вони відбудуться.
Ідея провести саміт президента України Володимира Зеленського з диктатором РФ виникла після переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Як зазначав американський лідер, зустріч могла б відбутися вже найближчими тижнями.
Втім, у Москві, схоже, намагаються затягнути процес. У Кремлі знову вигадують причини, чому зустріч нібито поки неможлива.
Спочатку голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що саміт можливий лише після того, як "усі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".
Вже сьогодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висунув нові умови для зустрічі.
Скепсис щодо зустрічі висловлюють і на Заході. Так, вчора канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться, попри обіцянки Путіна Трампу.
А президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що російський диктатор навмисно висуває умови, які неможливо прийняти.