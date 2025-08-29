Россияне будут делать все, чтобы не встречаться, они кое-что получили, - Зеленский

Глава государства прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа сначала провести двустороннюю встречу, а затем - трехстороннюю.

"Россияне будут делать все, чтобы не встречаться. На мой взгляд, они кое-что получили, потому что у них была встреча с США. Если бы встреча была предложена сразу была трехсторонняя, больше было шансов на трехстороннюю встречу до этого двустороннего трека между Америкой и Россией, но это уже есть как есть, не мы решали", - сказал Зеленский.

На вопрос о признаках того, что Путин (ред. - российский диктатор) готовится к встрече, Зеленский ответил, что "происходят два параллельных процесса. Они думают, как эта встреча возможна, но будут делать все, чтобы ее не было".

В то же время, по его словам, если "пазлы" сложатся - и Глобальный Юг, и США будут выполнять свою роль - Россия должна быть готова к переговорам.

"Например, когда идут ультимативные заявления от Пескова, мы видим, что это похоже на отсрочку и подготовку радикализированного общества, которое не видит смысла во встрече с нами", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает любой формат переговоров и готова участвовать в трехсторонних переговорах, если они состоятся.