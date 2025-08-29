Россияне будут делать все, чтобы не встречаться, они кое-что получили, - Зеленский

Россияне будут делать все, чтобы избежать встречи, но некоторые сигналы свидетельствуют, что переговоры все же могут состояться.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Глава государства прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа сначала провести двустороннюю встречу, а затем - трехстороннюю.
"Россияне будут делать все, чтобы не встречаться. На мой взгляд, они кое-что получили, потому что у них была встреча с США. Если бы встреча была предложена сразу была трехсторонняя, больше было шансов на трехстороннюю встречу до этого двустороннего трека между Америкой и Россией, но это уже есть как есть, не мы решали", - сказал Зеленский.
На вопрос о признаках того, что Путин (ред. - российский диктатор) готовится к встрече, Зеленский ответил, что "происходят два параллельных процесса. Они думают, как эта встреча возможна, но будут делать все, чтобы ее не было".
В то же время, по его словам, если "пазлы" сложатся - и Глобальный Юг, и США будут выполнять свою роль - Россия должна быть готова к переговорам.
"Например, когда идут ультимативные заявления от Пескова, мы видим, что это похоже на отсрочку и подготовку радикализированного общества, которое не видит смысла во встрече с нами", - добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает любой формат переговоров и готова участвовать в трехсторонних переговорах, если они состоятся.
Идея провести саммит президента Украины Владимира Зеленского с диктатором РФ возникла после переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Как отмечал американский лидер, встреча могла бы состояться уже в ближайшие недели.
Впрочем, в Москве, похоже, пытаются затянуть процесс. В Кремле снова придумывают причины, почему встреча якобы пока невозможна.
Сначала глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что саммит возможен только после того, как "все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны".
Уже сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выдвинул новые условия для встречи.
Скепсис относительно встречи выражают и на Западе. Так, вчера канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Зеленского и Путина не состоится, несмотря на обещания Путина Трампу.
А президент Финляндии Александр Стубб считает, что российский диктатор намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять.