Росіяни бомбою зруйнували п'ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами може бути чоловік
Російські військові, вчора в черговий раз атакували території Авдіївки донецької області. В результаті авіаудару в місті зруйновано п'ятиповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Під час огляду місця "прильоту" правоохоронці виявили, що під завалами ймовірно знаходиться чоловік 1959 року народження.
"Дістати тіло наразі неможливо", - сказали в поліції.
Водночас правоохоронці вкотре закликали мешканців міста евакуюватись до більш безпечних регіонів.
Ситуація в районі Авдіївки
В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області, де за даними на 13 жовтня ВСУ відбили 20 атак ворога за добу.
За даними голови ОП Андрія Єрмака, окупанти використовують фосфор при веденні наступальних дій в районі Авдіївки.
При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже кілька днів поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі - понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.
Вчора начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав, що російські війська штурмують позиції українських сил у районі Авдіївки Донецької області тисячами та десятками одиницями техніки.
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