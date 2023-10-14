Россияне бомбой разрушили пятиэтажку в Авдеевке, под завалами может быть мужчина

Российские военные вчера в очередной раз атаковали территории Авдеевки донецкой области. В результате авиаудара в городе разрушен пятиэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

В ходе осмотра места "прилета" правоохранители обнаружили, что под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения.

"Достать тело пока невозможно", - сказали в полиции.

В то же время правоохранители призвали жителей города эвакуироваться в более безопасные регионы.

Ситуация в районе Авдеевки

В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки Донецкой области, где по данным на 13 октября ВСУ отразили 20 атак врага в сутки.

По данным главы ОП Андрея Ермака, оккупанты используют фосфор при ведении наступательных действий в районе Авдеевки.

При этом по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже несколько дней подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе - более 750 человек в сутки общих потерь врага. Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.

Вчера начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал, что российские войска штурмуют позиции украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области тысячами и десятками единиц техники.

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