Росіяни балістикою вдарили по Миколаєву: є поранені

За даними Кіма, повітряна тривога по всій області була оголошена о 06:57. Глава ОВА попередив, що росіяни використали балістичні карети для удару, а вже невдовзі у місті пролунали вибухи

"Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Служби працюють", - зазначив Кім близько 8:00 ранку.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич також зазначив, що є постраждалі внаслідок атаки. Він також запевнив, що наразі всі необхідні служби працюють.

Він також повідомив, що вночі в області велася бойова робота. Зокрема, у Миколаївському районі ворог двічі обстріляв Куцурубську громаду.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено три приватні та один багатоквартирний будинок, а також лінію електромереж. Електропостачання вже відновлено, постраждалих у цих обстрілах немає.

Деталі ракетної атаки по Миколаєву уточнюються.