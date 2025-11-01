RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне баллистикой ударили по Николаеву: есть раненые

Фото: россияне атаковали Николаев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Утром 1 ноября российские военные ударили по Николаеву. Для этой атаки оккупанты использовали баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

По данным Кима, воздушная тревога по всей области была объявлена в 06:57. Глава ОВА предупредил, что россияне использовали баллистические кареты для удара, а уже вскоре в городе прогремели взрывы

"В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", - отметил Ким около 8:00 утра.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также отметил, что есть пострадавшие в результате атаки. Он также заверил, что сейчас все необходимые службы работают.

Он также сообщил, что ночью в области велась боевая работа. В частности, в Николаевском районе враг дважды обстрелял Куцурубскую громаду.

В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также линия электросетей. Электроснабжение уже восстановлено, пострадавших в этих обстрелах нет.

Детали ракетной атаки по Николаеву уточняются.

Обстрелы Украины

Заметим, что российские войска вечером 31 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед".

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что в ночь на 31 октября оккупанты атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.

Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.

Кроме того, российские войска той ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна России против Украины