РФ вночі атакувала залізничну інфраструктуру: опубліковані фото наслідків

Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру Сумської та Харківської областей. В результаті ударів пошкоджені вагони та депо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"У місті Суми пошкоджене депо "Укрзалізниці". Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд – абсолютно цивільне підприємство, яке працює для пасажирів", - заявив Кулеба.

За його словами, масований наліт "Шахедів" знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга "Суми – Київ". Працівники завчасно були переведені в укриття, ніхто при цій масштабній атаці не поранений.

Окрім того, на Харківщині пошкоджені залізнична інфраструктура у Лозовій. Там потяги курсують за зміненим маршрутом, є затримки.

"Ворог всю ніч обстрілював критичну та цивільну інфраструктуру, житлові будинках на Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Миколаївщині та Одещині. Це цілеспрямовані удари по життю українців, по транспортних артеріях країни. Продовжуємо відновлювальні роботи", - додав він.