Росіяни масовано атакують "Шахедами", у Сумах знову вибухи: де ще загроза ударів
Російські війська ввечері 31 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу, у Сумах лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Станом на 22:10 повітряну тривогу оголосили в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській Черкаській, Київський та Запорізькій областях.
Водночас у мережі повідомляють про вибухи в Сумах.
При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - західний;
- БпЛА на північному заході Полтавщини. курс - західний;
- БпЛА на сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на сході Київщини, курс - західний;
- БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Миколаївка з південного заходу;
- БпЛА на південному заході Харківщини, курс - західний, на південному сході, - курс - південний;
- БпЛА зі сходу Дніпропетровщини на захід, курс - схід Миколаївщини/південь Кіровоградщини;
- БпЛА в напрямку Черкас з півночі;
- БпЛА в напрямку Сум з північного заходу;
- БпЛА курсом на Краматорськ/Слов'янськ із західного напрямку;
- БпЛА в напрямку Чугуєва з південного сходу;
- нова група БпЛА на північному сході Херсонщини, курс - західний;
- БпЛА на південно-східних околицях Дніпра;
- нова група БпЛА на заході Запорізької області, курс - західний/північно-західний.
Карта повітряних тривог станом на 22:10
Обстріл України 31 жовтня
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 31 жовтня, атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникла пожежа.
Також повідомлялося, що росіяни нанесли серію дронових ударів по Сумах. В результаті обстрілу по допомогу звернулися 15 постраждалих, серед них - діти.
Окрім того, російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру Сумської та Харківської областей. В результаті ударів пошкоджені вагони та депо.
Зокрема, у Сумах пошкоджене депо "Укрзалізниці". Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Там готують до рейсу вагони та проводять їм технічний огляд.
Масований наліт "Шахедів" знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга Суми-Київ. Працівники завчасно були переведені в укриття, тому ніхто не постраждав.