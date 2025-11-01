Россияне баллистикой ударили по Николаеву: есть раненые

Утром 1 ноября российские военные ударили по Николаеву. Для этой атаки оккупанты использовали баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

По данным Кима, воздушная тревога по всей области была объявлена в 06:57. Глава ОВА предупредил, что россияне использовали баллистические кареты для удара, а уже вскоре в городе прогремели взрывы

"В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", - отметил Ким около 8:00 утра.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также отметил, что есть пострадавшие в результате атаки. Он также заверил, что сейчас все необходимые службы работают.

Он также сообщил, что ночью в области велась боевая работа. В частности, в Николаевском районе враг дважды обстрелял Куцурубскую громаду.

В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также линия электросетей. Электроснабжение уже восстановлено, пострадавших в этих обстрелах нет.

Детали ракетной атаки по Николаеву уточняются.