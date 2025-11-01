Россияне баллистикой ударили по Николаеву: есть раненые
Утром 1 ноября российские военные ударили по Николаеву. Для этой атаки оккупанты использовали баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.
По данным Кима, воздушная тревога по всей области была объявлена в 06:57. Глава ОВА предупредил, что россияне использовали баллистические кареты для удара, а уже вскоре в городе прогремели взрывы
"В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают", - отметил Ким около 8:00 утра.
Мэр Николаева Александр Сенкевич также отметил, что есть пострадавшие в результате атаки. Он также заверил, что сейчас все необходимые службы работают.
Он также сообщил, что ночью в области велась боевая работа. В частности, в Николаевском районе враг дважды обстрелял Куцурубскую громаду.
В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также линия электросетей. Электроснабжение уже восстановлено, пострадавших в этих обстрелах нет.
Детали ракетной атаки по Николаеву уточняются.
Обстрелы Украины
Заметим, что российские войска вечером 31 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед".
В ряде областей объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что в ночь на 31 октября оккупанты атаковали ударными беспилотниками объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возник пожар.
Также сообщалось, что россияне нанесли серию дроновых ударов по Сумах. В результате обстрела за помощью обратились 15 пострадавших, среди них - дети.
Кроме того, российские войска той ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.