Росіяни атакують Україну "Шахедами": в низці областей оголошено тривогу

Ввечері у четвер, 3 жовтня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Після 21:00 у Сумській, Чернігівській і Полтавській областях було оголошено тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

Близько 23:00 тривогу також оголосили у Київській та Черкаській областях. Окремо росіяни запустили дрони з півдня - тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

О 23:38 повідомлялося про рух дронів у Херсонській області курсом на Миколаївську область, а також у Миколаївській області в напрямку Кіровоградської області.

Згодом військові повідомили про БпЛА на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей, вони рухаються курсом на північ.

Також безпілотники виявили на півдні Кіровоградської області, рухаються вбік Кропивницького.

Крім того, БпЛА виявлені у Київській області: один у межах Києва, інший - в напрямку Білої Церкви.

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Військові повідомляють про безпілотники в Миколаївській області. Рухаються курсом на північ.

Також БпЛА виявлені на півдні Кіровоградської області, рухаються курсом на Кропивницький.

З Кіровоградської області дрон перетинає межу Черкаської області, курсом на захід.

Крім того, безпілотник виявлений у Житомирській області, рухається курсом на захід.

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Група безпілотників виявлена північніше Одеси, рухається на північ. Нова група в орієнтовній кількості дев'яти одиниць колоною наближаються до Одеської області аналогічним курсом.

Також виявлені БпЛА в районі Кропивницького.

Дрони у Черкаській області, рухаються курсом на захід.

І безпілотники виявлені у Житомирській області, рухаються курсом на захід.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так: