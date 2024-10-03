У Києві було чути серію вибухів, працювала ППО (оновлено)
У Києві під час повітряної тривоги через загрозу "Шахедів" сьогодні пізно ввечері було чути вибухи. У столиці іде робота протиповітряної оборони.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Серію вибухів у Києві було чути близько 23.42. За кілька хвилин до цього у столиці була оголошена повітряна тривога.
У командуванні Повітряних сил інформували про фіксацію руху дронів-камікадзе ворога у бік Києва.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - передав начальник КМВА Попко.
Мер столиці Віталій Кличко також розповів у своєму Telegram про роботу ППО.
"Ворожі БпЛА над містом. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні міського голови.
Оновлено: відбій тривоги
О 00.15 у столиці оголосили про відбій повітряної тривоги через ворожі "Шахеди".
"Шахедна" атака
Раніше повідомлялося, що у Київській області 3 жовтня ввечері розпочалася бойова робота із відбиття атаки дронів-камікадзе, які ворог запустив по України для чергової повітряної атаки.
Додамо, у командуванні Повітряних сил також інформували про можливу роботу ППО у Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через загрозу "Шахедів".
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