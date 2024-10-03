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У Київській області фіксують ворожі дрони, працює ППО

Четвер 03 жовтня 2024 23:31
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У Київській області фіксують ворожі дрони, працює ППО Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області пізно ввечері 3 жовтня розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні були зафіксовані ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Про роботу ППО у Київській області стало відомо о 23.21.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в КОВА.

Також в адміністрації закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, та дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в публікації КОВА у мережі.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах інформували про загрозу дронів-камікадзе російських загарбників для низки областей, зокрема і для Київської. Так, військові попереджали про можливу роботу ППО у регіонах через "Шахеди".

"БпЛА на Київщині. Курсом на Київ", - передали у Повітряних силах близько пів на дванадцяту ночі.

У Київській області фіксують ворожі дрони, працює ППО

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти під час повітряних атак по Україні застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" регулярно.

Так, наприклад, раніше сьогодні ввечері росармія атакувала Сумську громаду дроном-камікадзе, внаслідок чого поранення отримали вісім осіб.

Також нагадаємо, минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 105 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 78 безпілотників, ще 23 ворожі дрони були локаційно втрачені. Крім того, у ЗСУ повідомили, що один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі.

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Київська область ППО Атака дронів
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