Росія вночі запустила по Україні більше 100 дронів. Як впоралася ППО

Російські війська в ніч на 3 жовтня атакували Україну 105 дронами-камікадзе. ППО збила 78 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

"В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БПЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях", - зазначили військові.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Дрони окупанти запускали з Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська та кримського миса Чауда.

"У ніч на 3 жовтня ворог завдав удару по території України ударними БПЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників противника типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Після 23:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу через російські БПЛА. Також загроза дронів була і для інших областей.

Наприклад, вибухи було чутно в Харкові та Києві. На підступах до столиці працювала ППО.

Пізніше з'ясувалося, що в Києві уламки дрону впали біля багатоповерхівки. Але жоден із російських дронів своєї мети не досяг.

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