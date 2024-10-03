У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

О 0:15 ночі 4 жовтня у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Військові повідомили про наближення ворожих дронів до Києва, можлива робота ППО.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Обстріли Києва

Нагадаємо, за кілька хвилин до оголошення тривоги у столиці, повідомлялося про роботу сил ППО по ворожих БпЛА в Київській області.

В ніч на 3 жовтня Київ і область також атакували російські ударні безпілотники.

Уламки збитого дрона впали біля багатоповерхівки. Натомість жоден із ворожих БпЛА не досягнув своєї цілі.

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