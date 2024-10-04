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Россияне атакуют Украину "Шахедами": в ряде областей объявлена тревога

Пятница 04 октября 2024 00:10
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Россияне атакуют Украину "Шахедами": в ряде областей объявлена тревога Фото: Украина снова под атакой ударных дронов со стороны РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в четверг, 3 октября, россияне снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

После 21:00 в Сумской, Черниговской и Полтавской областях была объявлена тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.

Около 23:00 тревогу также объявили в Киевской и Черкасской областях. Отдельно россияне запустили дроны с юга - тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В 23:38 сообщалось о движении дронов в Херсонской области курсом на Николаевскую область, а также в Николаевской области в направлении Кировоградской области.

Позже военные сообщили о БпЛА на границе Николаевской и Днепропетровской областей, движущихся курсом на север.

Также беспилотники обнаружили на юге Кировоградской области, движутся в сторону Кропивницкого.

Кроме того, БпЛА обнаружены в Киевской области: один в пределах Киева, другой - в направлении Белой Церкви.

Обновлено 0:23

Военные сообщают о беспилотниках в Николаевской области. Движутся курсом на север.

Также БпЛА обнаружены на юге Кировоградской области, движутся курсом на Кропивницкий.

Из Кировоградской области дрон пересекает границу Черкасской области, курсом на запад.

Кроме того, беспилотник обнаружен в Житомирской области, движется курсом на запад.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: в ряде областей объявлена тревога

Атаки "Шахедами"

Напомним, в 23:31 воздушную тревогу объявили в Киеве. Через несколько минут в городе прогремели взрывы, работает ПВО.

Перед этим сообщалось о работе сил ПВО в Киевской области.

Прошлой ночью военные агрессора запустили в направлении Украины более 100 дронов, силы ПВО сбили около 80 воздушных целей.

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