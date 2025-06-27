Росіяни атакують Україну "Шахедами" і балістикою: де загроза ударів

У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударними дронами. Також агресор обстріляв країну балістичними ракетами.

О 22:36 військові повідомляли про рух групи ворожих ударних дронів в акваторії Чорного моря курсом на захід у напрямку Одеської області.

Моніторингові канали повідомляють про групу з близько 20 дронів.

О 23:00 Повітряні сили зафіксували пуск швидкісної цілі з району Курська в напрямку селища Терни Сумської області. Згодом в області прогриміли вибухи.

Також о 23:08 фіксувалася ракета в напрямку Запорізької області, але невдозі вона припинила своє існування.

О 23:17 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.

Виключення - Донецька та Запорізька області, де зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження, та Одеська і Миколаївська області, де триває загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

О 23:20 військові повідомили про рух групи ворожих ударних дронів по межі Одещини і Миколаївщини курсом на Одещину. Решта дронів перебувають ще в акваторії Чорного моря.

О 23:40 групи ворожих ударних дронів рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку міст Чорноморськ та Одеса.

О 23:51 військові повідомили про декілька ударних дронів над Одесою. У місті лунають вибухи, працює ППО.

Станом на 00:15 карта повітряних тривог України виглядала так: