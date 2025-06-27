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Росіяни атакують Україну "Шахедами" і балістикою: де загроза ударів

П'ятниця 27 червня 2025 23:18
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Росіяни атакують Україну "Шахедами" і балістикою: де загроза ударів Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу атак (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударними дронами. Також агресор обстріляв країну балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

О 22:36 військові повідомляли про рух групи ворожих ударних дронів в акваторії Чорного моря курсом на захід у напрямку Одеської області.

Моніторингові канали повідомляють про групу з близько 20 дронів.

О 23:00 Повітряні сили зафіксували пуск швидкісної цілі з району Курська в напрямку селища Терни Сумської області. Згодом в області прогриміли вибухи.

Також о 23:08 фіксувалася ракета в напрямку Запорізької області, але невдозі вона припинила своє існування.

О 23:17 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.

Виключення - Донецька та Запорізька області, де зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження, та Одеська і Миколаївська області, де триває загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

О 23:20 військові повідомили про рух групи ворожих ударних дронів по межі Одещини і Миколаївщини курсом на Одещину. Решта дронів перебувають ще в акваторії Чорного моря.

О 23:40 групи ворожих ударних дронів рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку міст Чорноморськ та Одеса.

О 23:51 військові повідомили про декілька ударних дронів над Одесою. У місті лунають вибухи, працює ППО.

Станом на 00:15 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot; і балістикою: де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Російські терористи продовжують обстрілювати тилові населені пункти України з різних видів далекобійного озброєння.

В п'ятницю, 27 червня, агресор вдарив ракетами по Чугуєву Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Також росіяни вдарили з реактивної системи "Смерч" по Костянтинівці на Донеччині. У місті пошкоджені будинки, є загиблий і постраждалі.

Вранці у п'ятницю воєнні злочинці атакували балістикою місто Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок удару є загиблі та багато поранених.

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Війна в Україні Атака дронів
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