Россияне атакуют Украину "Шахедами" и баллистикой: где риск ударов

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за риска атак ударными дронами. Также агрессор обстрелял страну баллистическими ракетами.

В 22:36 военные сообщали о движении группы вражеских ударных дронов в акватории Черного моря курсом на запад в направлении Одесской области.

Мониторинговые каналы сообщают о группе около 20 дронов.

В 23:00 Воздушные силы зафиксировали пуск скоростной цели из района Курска в направлении поселка Терны Сумской области. Впоследствии в области прогремели взрывы.

Также в 23:08 фиксировалась ракета в направлении Запорожской области, но вскоре она прекратила свое существование.

В 23:17 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям.

Исключение - Донецкая и Запорожская области, где сохраняется угроза применения авиационных средств поражения, и Одесская и Николаевская области, где продолжается угроза применения врагом ударных беспилотников.

В 23:20 военные сообщили о движении группы вражеских ударных дронов по границе Одесской и Николаевской областей курсом на Одесскую область. Остальные дроны находятся еще в акватории Черного моря.

В 23:40 группы вражеских ударных дронов двигались из акватории Черного моря в направлении городов Черноморск и Одесса.

По состоянию на 23:14 карта воздушных тревог Украины выглядела так: