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Удар по місту Самар: кількість поранених зросла до 23, загинули 5 людей

П'ятниця 27 червня 2025 14:24
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Удар по місту Самар: кількість поранених зросла до 23, загинули 5 людей Фото: кількість поранених у Самарі зросла до 23, загинули 5 людей (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні, 27 червня, нанесли ракетний удар по місту Самар Дніпропетровської області. В результаті обстрілу кількість загиблих зросла до 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - зазначив Лисак.

Він також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали 23 людини, з них четверо у важкому стані.

За даними Дніпровської обласної прокуратури, 27 червня орієнтовно з 11:00 до 11:30 армія РФ здійснила ракетний обстріл міста Самар. За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Удари по Самару

Російські війська за останні тижні кілька разів обстрілювали місто Самар Дніпропетровської області. Так, сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар, у місті пролунало кілька вибухів, а у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Дніпра та області.

На місці влучання виникла пожежа. Спочатку Лисак повідомив про трьох загиблих через ворожу атаку, згодом кількість жертв зросла до чотирьох.

Окрім того, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

Тоді у місті також повідомлялось про загиблих та поранених. Через російську атаку 25 червня в Дніпропетровській області було оголошено днем жалоби.

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