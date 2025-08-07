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Росіяни атакують Україну "Шахедами": у Дніпрі та Павлограді було чути вибухи

Четвер 07 серпня 2025 00:54
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Росіяни атакують Україну "Шахедами": у Дніпрі та Павлограді було чути вибухи Фото: російський агресор запустив по Україні дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи. Регіон масовано атакують російські ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.

Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Павлограді.

О 00:35 військові повідомили про рух безпілотників у центрі Дніпропетровської області курсом на Дніпро та Павлоград.

О 00:41 Повітряні сили оголосили загрозу застосування ворогом ударних дронів на Дніпро.

Станом на 00:25 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: у Дніпрі та Павлограді було чути вибухи

Повітряні атаки РФ

Ввечері 6 серпня у Нікополі російські терористи обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок удару загинув рятувальник і цивільні жителі.

Минулої ночі росіяни випустила по Україні 45 дронів із трьох напрямків. Сили ППО знешкодили більшість цілей, однак були зафіксовані й влучання.

Вранці 6 серпня росіяни вдарили ФАБами по базі відпочинку в Запорізькому районі.

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Павлоград Дніпропетровська область
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