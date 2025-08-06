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Україну вночі атакували десятки дронів: скільки збила ППО і чи є влучання

Україна , Середа 06 серпня 2025 09:42
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Україну вночі атакували десятки дронів: скільки збила ППО і чи є влучання Фото: росіяни випустили по Україні 45 дронів за ніч (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч 6 серпня випустила по Україні 45 дронів з трьох напрямків. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але були і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни випустили 45 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауди у Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 ворожих дронів типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України

Зранку 6 серпня росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо, окупанти атакували ФАБами.

Відомо, що двоє людей загинули, ще 12 осіб отримали поранення. Серед постраждалих - четверо дітей.

Також цієї ночі армія РФ завдала удару дронами по Ізмаїльському району Одеської області. Під удар потрапили об’єкти газової інфраструктури, тому спалахнула пожежа, яку бачили в Румунії.

Станом на ранок відомо, що вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

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ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
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