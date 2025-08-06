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РФ вдарила по базі відпочинку в Запорізькому районі: опубліковані фото наслідків обстрілу

Середа 06 серпня 2025 09:20
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РФ вдарила по базі відпочинку в Запорізькому районі: опубліковані фото наслідків обстрілу Фото: РФ вдарила по базі відпочинку в Запорізькому районі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 6 серпня, вдарили ФАБами по базі відпочинку у Запорізькому районі. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова та Telegram ДСНС.

"6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. За попередніми даними, загинуло 2 людей, поранено 12 осіб, серед них – щонайменше 2 дитини", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки.

Наразі на території бази відпочинку ліквідовуються загоряння споруди та автомобілів. Вибухами пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.

Удари РФ по Запоріжжю і області

З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни атакують територію Запорізької області різними видами озброєнь.

Зокрема, російські війська сьогодні зранку, 6 серпня, завдали авіаудару по Запорізькому району. В результаті ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

У ніч на 20 липня російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район за допомогою ударних безпілотників та артилерії. В результаті у обласному центрі понівечено кілька приватних будинків, пошкоджено вікна та фасад у багатоповерхівці, також є поранені.

Окрім того, зранку 15 липня російські загарбники продовжили атакувати Україну ударними БпЛА. У Запорізькій області вже понад 13 годин тривала повітряна тривога.

Також унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.

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Запорізька область Вторгнення Росії до України
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