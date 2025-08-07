Россияне атакуют Украину "Шахедами": в Днепре и Павлограде были слышны взрывы
В Днепре и Павлограде прогремели взрывы. Регион массированно атакуют российские ударные дроны "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.
Около 00:35 очевидцы сообщили о звуках взрывов в Павлограде, а в 00:48 - в Днепре.
В 00:35 военные сообщили о движении беспилотников в центре Днепропетровской области курсом на Днепр и Павлоград.
В 00:41 военные объявили угрозу применения врагом ударных дронов для Днепра.
По данным мониторинговых пабликов, по состоянию на 01:12 в воздушном пространстве Украины находились 35 ударных дронов.
Обновлено 01:18
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о громких взрывах в Днепре и призвал жителей города находиться в укрытиях.
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 01:20 вражеские дроны двигались:
- в Сумской области курсом на Черниговскую область;
- в Черниговской области курсом юго-западным;
- в центре Днепропетровской области курсом на Днепр.
По состоянию на 00:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки РФ
Вечером 6 августа в Никополе российские террористы обстреляли из ствольной артиллерии служебный автомобиль ГСЧС. В результате удара погиб спасатель и гражданские жители.
Прошлой ночью россияне выпустили по Украине 45 дронов с трех направлений. Силы ПВО обезвредили большинство целей, однако были зафиксированы и попадания.
Утром 6 августа россияне ударили ФАБами по базе отдыха в Запорожском районе.