Россияне атакуют Украину "Шахедами": в Днепре и Павлограде были слышны взрывы

В Днепре и Павлограде прогремели взрывы. Регион массированно атакуют российские ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне .

Около 00:35 очевидцы сообщили о звуках взрывов в Павлограде, а в 00:48 - в Днепре.

В 00:35 военные сообщили о движении беспилотников в центре Днепропетровской области курсом на Днепр и Павлоград.

В 00:41 военные объявили угрозу применения врагом ударных дронов для Днепра.

По данным мониторинговых пабликов, по состоянию на 01:12 в воздушном пространстве Украины находились 35 ударных дронов.

Обновлено 01:18

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о громких взрывах в Днепре и призвал жителей города находиться в укрытиях.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 01:20 вражеские дроны двигались:

в Сумской области курсом на Черниговскую область;

в Черниговской области курсом юго-западным;

в центре Днепропетровской области курсом на Днепр.

По состоянию на 00:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так: