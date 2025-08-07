ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне атакуют Украину "Шахедами": в Днепре и Павлограде были слышны взрывы

Четверг 07 августа 2025 00:54
UA EN RU
Россияне атакуют Украину "Шахедами": в Днепре и Павлограде были слышны взрывы Фото: российский агрессор запустил по Украине дроны-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Днепре и Павлограде прогремели взрывы. Регион массированно атакуют российские ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.

Около 00:35 очевидцы сообщили о звуках взрывов в Павлограде, а в 00:48 - в Днепре.

В 00:35 военные сообщили о движении беспилотников в центре Днепропетровской области курсом на Днепр и Павлоград.

В 00:41 военные объявили угрозу применения врагом ударных дронов для Днепра.

По данным мониторинговых пабликов, по состоянию на 01:12 в воздушном пространстве Украины находились 35 ударных дронов.

Обновлено 01:18

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о громких взрывах в Днепре и призвал жителей города находиться в укрытиях.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 01:20 вражеские дроны двигались:

  • в Сумской области курсом на Черниговскую область;
  • в Черниговской области курсом юго-западным;
  • в центре Днепропетровской области курсом на Днепр.

По состоянию на 00:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: в Днепре и Павлограде были слышны взрывы

Воздушные атаки РФ

Вечером 6 августа в Никополе российские террористы обстреляли из ствольной артиллерии служебный автомобиль ГСЧС. В результате удара погиб спасатель и гражданские жители.

Прошлой ночью россияне выпустили по Украине 45 дронов с трех направлений. Силы ПВО обезвредили большинство целей, однако были зафиксированы и попадания.

Утром 6 августа россияне ударили ФАБами по базе отдыха в Запорожском районе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павлоград Днепропетровская область
Новости
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО