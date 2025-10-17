Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.
Агресор запускав ударні дрони в напрямку України впродовж усього дня п'ятниці, 17 жовтня.
О 22:11 безпілотники були виявлені на сході Київщини (Броварський, Бориспільський райони), курс західний.
О 22:29 дрони рухалися з Харківщини на Дніпропетровщину (Самарівський район).
О 22:47 БпЛА рухалися повз Кременчук, курс на Кіровоградщину (Олександрійський р-н).
О 22:48 безпілотники рухалися на заході Чернігівщини, курс на Київщину.
О 23:24 дрони рухалися на сході Дніпропетровщини, курс західний.
О 23:28 зафіксовано рух БпЛА у напрямку міста Канів Черкаської області.
Моніторингові пабліки припускають, що росіяни намагаються атакувати "Шахедами" Канівську гідроелектростанцію.
Станом на 23:47 російські дрони рухалися:
О 23:57 група БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
О 00:02 зафіксовано рух дронів у напрямку Запоріжжя.
Станом на 23:47 карта повітряних тривог виглядала так:
Ввечері 17 жовтня російські окупанти масовано атакували дронами Чугуїв Харківської області. У місті пролунали понад десять вибухів, у більшості районів зникла електроенергія.
Вранці у п'ятницю росіяни вдарили дронами по залізничній інфраструктурі в Чернігівській області. Внаслідок атаки постраждав машиніст локомотива.
16 жовтня ворог уперше за роки війни атакував Миколаїв керованою авіабомбою з дальністю польоту понад 150 кілометрів.