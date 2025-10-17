Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

Ввечері 17 жовтня російські окупанти масовано атакували дронами Чугуїв Харківської області. У місті пролунали понад десять вибухів, у більшості районів зникла електроенергія.

Вранці у п'ятницю росіяни вдарили дронами по залізничній інфраструктурі в Чернігівській області. Внаслідок атаки постраждав машиніст локомотива.

16 жовтня ворог уперше за роки війни атакував Миколаїв керованою авіабомбою з дальністю польоту понад 150 кілометрів.