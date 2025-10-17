ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти масовано атакують Чугуїв дронами

Чугуїв, П'ятниця 17 жовтня 2025 22:07
UA EN RU
Окупанти масовано атакують Чугуїв дронами Ілюстративне фото: Чугуїв атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 17 жовтня, ввечері атакують Чугуїв ударними безпілотниками. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" і місцеві Telegram-канали.

За інформацією "Суспільного", у Чугуєві пролунало вже щонайменше 12 вибухів.

При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що місто атакують ударні безпілотники. Вони по черзі заходять на удар.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти щодня запускають по Україні ударні безпілотники "Шахед" і не тільки. Ворог переважно атакує цивільну інфраструктуру.

Зокрема, росіяни у ніч на 11 жовтня запустили по Чугуєву велику кількість безпілотників.

Російський удар безпілотниками був націлений не лише на Чугуїв, а й на село Великий Бурлук. Він призвів до пожеж та руйнувань. Пошкоджено три житлові будинки та приватне підприємство, одна людина постраждала. У частині Чугуєва не було електропостачання.

Також росіяни били по Чугуєву 24 вересня. Тоді через атаку був повністю зруйнований один будинок. Ще 20 - було пошкоджено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чугуев Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить