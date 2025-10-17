Росіяни атакували залізницю у Чернігові: поранення отримав машиніст (фото)

Російські війська зранку атакували залізничну інфраструктуру у Чернігові за допомогою ударного безпілотника. В результаті обстрілу пошкоджено техніку, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Чернігівської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими СБУ та поліції вживають усіх заходів з метою фіксації наслідків воєнного злочину РФ.

"За даними слідства, сьогодні близько 9:45 ворог атакував безпілотником в місті Чернігові транспортну інфраструктуру. У результаті атаки машиніст локомотива отримав осколкові поранення, пошкоджено рухомий склад", - йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Удари РФ по Чернігову та області

Останнім часом росіяни посилили удари по Чернігову та області дронами та ракетами. Так, РФ сьогодні зранку, 17 жовтня, атакували Чернігів ударними безпілотниками. Повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури.

Окрім того, вночі 16 жовтня ворог атакував дронами Ніжин в Чернігівській області. Під обстріл потрапив один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.

Представники влади повідомили про влучання дронів у два житлових будинки Ніжина, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти". Напередодні у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури.

Також повідомлялось, що 15 жовтня російські війська вдарили дронами "Ланцет" по автозаправках у Чернігові та його передмісті.

Як відомо, через попередні регулярні масовані удари ворога по Чернігівщині в області продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.