Россияне атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Фото: Украина под массированной атакой российских дронов "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Агрессор запускал ударные дроны в направлении Украины в течение всего дня пятницы, 17 октября.

В 22:11 беспилотники были обнаружены на востоке Киевской области (Броварской, Бориспольский районы), курс западный.

В 22:29 дроны двигались с Харьковской на Днепропетровскую области (Самаровский район).

В 22:47 БпЛА двигались мимо Кременчуга, курс на Кировоградскую область (Александрийский р-н).

В 22:48 беспилотники двигались на западе Черниговской области, курс на Киевскую область.

В 23:24 дроны двигались на востоке Днепропетровской области, курс западный.

В 23:28 зафиксировано движение БпЛА в направлении города Канев Черкасской области.

Мониторинговые паблики предполагают, что россияне пытаются атаковать "Шахедами" Каневскую гидроэлектростанцию.

По состоянию на 23:47 российские дроны двигались:

  • из Днепропетровской области, курсом на Запорожье.
  • на севере Киевской области, курс на Житомирскую область.

В 23:57 группа БпЛА из Сумской области курсом на Полтавскую область.

В 00:02 зафиксировано движение дронов в направлении Запорожья.

По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог выглядела так:

Воздушные атаки РФ

Вечером 17 октября российские оккупанты массированно атаковали дронами Чугуев Харьковской области. В городе прогремели более десяти взрывов, в большинстве районов исчезла электроэнергия.

Утром в пятницу россияне ударили дронами по железнодорожной инфраструктуре в Черниговской области. В результате атаки пострадал машинист локомотива.

16 октября враг впервые за годы войны атаковал Николаев управляемой авиабомбой с дальностью полета более 150 километров.

