ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 23:20
UA EN RU
Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів Фото: Україна під масованою атакою російських дронів "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.

Агресор запускав ударні дрони в напрямку України впродовж усього дня п'ятниці, 17 жовтня.

О 22:11 безпілотники були виявлені на сході Київщини (Броварський, Бориспільський райони), курс західний.

О 22:29 дрони рухалися з Харківщини на Дніпропетровщину (Самарівський район).

О 22:47 БпЛА рухалися повз Кременчук, курс на Кіровоградщину (Олександрійський р-н).

О 22:48 безпілотники рухалися на заході Чернігівщини, курс на Київщину.

О 23:24 дрони рухалися на сході Дніпропетровщини, курс західний.

О 23:28 зафіксовано рух БпЛА у напрямку міста Канів Черкаської області.

Моніторингові пабліки припускають, що росіяни намагаються атакувати "Шахедами" Канівську гідроелектростанцію.

Станом на 23:47 російські дрони рухалися:

  • з Дніпропетровщини, курсом на Запоріжжя.
  • на півночі Київщини, курс на Житомирщину.

О 23:57 група БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

О 00:02 зафіксовано рух дронів у напрямку Запоріжжя.

Станом на 23:47 карта повітряних тривог виглядала так:

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

Ввечері 17 жовтня російські окупанти масовано атакували дронами Чугуїв Харківської області. У місті пролунали понад десять вибухів, у більшості районів зникла електроенергія.

Вранці у п'ятницю росіяни вдарили дронами по залізничній інфраструктурі в Чернігівській області. Внаслідок атаки постраждав машиніст локомотива.

16 жовтня ворог уперше за роки війни атакував Миколаїв керованою авіабомбою з дальністю польоту понад 150 кілометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів