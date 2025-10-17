Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 23:47 карта повітряних тривог виглядала так:

О 00:02 зафіксовано рух дронів у напрямку Запоріжжя.

О 23:57 група БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

Станом на 23:47 російські дрони рухалися:

Моніторингові пабліки припускають, що росіяни намагаються атакувати "Шахедами" Канівську гідроелектростанцію.

О 23:28 зафіксовано рух БпЛА у напрямку міста Канів Черкаської області.

О 23:24 дрони рухалися на сході Дніпропетровщини, курс західний.

О 22:48 безпілотники рухалися на заході Чернігівщини, курс на Київщину.

О 22:47 БпЛА рухалися повз Кременчук, курс на Кіровоградщину (Олександрійський р-н).

О 22:29 дрони рухалися з Харківщини на Дніпропетровщину (Самарівський район).

О 22:11 безпілотники були виявлені на сході Київщини (Броварський, Бориспільський райони), курс західний.

Агресор запускав ударні дрони в напрямку України впродовж усього дня п'ятниці, 17 жовтня.

Повітряні атаки РФ

Ввечері 17 жовтня російські окупанти масовано атакували дронами Чугуїв Харківської області. У місті пролунали понад десять вибухів, у більшості районів зникла електроенергія.

Вранці у п'ятницю росіяни вдарили дронами по залізничній інфраструктурі в Чернігівській області. Внаслідок атаки постраждав машиніст локомотива.

16 жовтня ворог уперше за роки війни атакував Миколаїв керованою авіабомбою з дальністю польоту понад 150 кілометрів.