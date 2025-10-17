ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Украина, Пятница 17 октября 2025 23:20
UA EN RU
Россияне атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов Фото: Украина под массированной атакой российских дронов "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

Агрессор запускал ударные дроны в направлении Украины в течение всего дня пятницы, 17 октября.

В 22:11 беспилотники были обнаружены на востоке Киевской области (Броварской, Бориспольский районы), курс западный.

В 22:29 дроны двигались с Харьковской на Днепропетровскую области (Самаровский район).

В 22:47 БпЛА двигались мимо Кременчуга, курс на Кировоградскую область (Александрийский р-н).

В 22:48 беспилотники двигались на западе Черниговской области, курс на Киевскую область.

В 23:24 дроны двигались на востоке Днепропетровской области, курс западный.

В 23:28 зафиксировано движение БпЛА в направлении города Канев Черкасской области.

Мониторинговые паблики предполагают, что россияне пытаются атаковать "Шахедами" Каневскую гидроэлектростанцию.

По состоянию на 23:47 российские дроны двигались:

  • из Днепропетровской области, курсом на Запорожье.
  • на севере Киевской области, курс на Житомирскую область.

В 23:57 группа БпЛА из Сумской области курсом на Полтавскую область.

В 00:02 зафиксировано движение дронов в направлении Запорожья.

По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог выглядела так:

Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где риск ударов

Воздушные атаки РФ

Вечером 17 октября российские оккупанты массированно атаковали дронами Чугуев Харьковской области. В городе прогремели более десяти взрывов, в большинстве районов исчезла электроэнергия.

Утром в пятницу россияне ударили дронами по железнодорожной инфраструктуре в Черниговской области. В результате атаки пострадал машинист локомотива.

16 октября враг впервые за годы войны атаковал Николаев управляемой авиабомбой с дальностью полета более 150 километров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов