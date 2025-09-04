Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Перші дрони почали заходити у повітряний простір країни близько 23:00 через Харківську область і рухалися в напрямку Донеччини. Згодом вони перелетіли у Дніпропетровську область.

О 00:25 з'явилася група дронів у Сумській області та рухалася курсом на Полтавську область.

Також фіксувалася група безпілотників на півночі Харківської області у Чугуївському районі.

Станом на 01:22 ворожі дрони рухалися:

група в Полтавській області курсом на Дніпропетровську область;

декілька груп на сході Харківської області в південно-західному напрямку;

у Донецькій області (Покровський район);

декілька груп в акваторії Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей.

О 01:42 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське.

О 01:43 в Одесі пролунали вибухи. Жителям міста радять перебувати в укриттях.

О 02:15 військові оголосили відбій загрози дронів для Одеси й Одеської області.

О 04:48 виявлено ворожі дрони на півночі Сумської області курсом на Чернігівську область.

Станом на 05:31 карта повітряних тривог України виглядала так: