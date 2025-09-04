UA

Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: російські загарбники обстрілюють Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор запустив у напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Перші дрони почали заходити у повітряний простір країни близько 23:00 через Харківську область і рухалися в напрямку Донеччини. Згодом вони перелетіли у Дніпропетровську область.

О 00:25 з'явилася група дронів у Сумській області та рухалася курсом на Полтавську область.

Також фіксувалася група безпілотників на півночі Харківської області у Чугуївському районі.

Станом на 01:22 ворожі дрони рухалися:

  • група в Полтавській області курсом на Дніпропетровську область;
  • декілька груп на сході Харківської області в південно-західному напрямку;
  • у Донецькій області (Покровський район);
  • декілька груп в акваторії Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей.

О 01:42 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське.

О 01:43 в Одесі пролунали вибухи. Жителям міста радять перебувати в укриттях.

О 02:15 військові оголосили відбій загрози дронів для Одеси й Одеської області.

О 04:48 виявлено ворожі дрони на півночі Сумської області курсом на Чернігівську область.

Станом на 05:31 карта повітряних тривог України виглядала так:

Масований обстріл України

В ніч на середу, 3 вересня, російські терористи вчинили комбіновану атаку на Україну. Агресор випустив 502 дрони і 24 ракети, сили ППО знищили/подавили 451 повітряну ціль.

Основний удар було скеровано на західні, центральні та північні області країни.

Зокрема, у Хмельницькому пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, є загиблий.

У місті Калуш Івано-Франківської області внаслідок обстрілу погіршилася якість повітря.

Атака дронів