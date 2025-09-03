ua en ru
Удар РФ по Хмельниччині: стало відомо про жертву обстрілу

Середа 03 вересня 2025 13:44
Фото: війська РФ вдарили по Хмельницькій області, є жертва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 3 вересня, атакували Хмельницьку область дронами-камікадзе та ракетами. В результаті обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна та Telegram ДСНС.

"На жаль, внаслідок атаки загинув чоловік, орієнтовно сорока років. Його особу встановлюють. Під час обстрілу він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку", - зазначив Тюрін.

Він також додав, що за наслідками нічної атаки підтверджено збиття двох ракет та трьох ворожих "Шахедів" у небі області. Окрім того, через пошкодження ЛЕП близько 400 абонентів у чотирьох населених пунктах лишились без світла. Енергетики працюють над ліквідацією аварії.

Зазначимо, що загиблий у Хмельницькій області - це перша жертва сьогоднішнього нічного комбінованого удару РФ по Україні.

Обстріл України 3 вересня

Сьогодні вночі, 3 вересня, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

Так, у Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

