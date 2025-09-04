Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Первые дроны начали заходить в воздушное пространство страны около 23:00 через Харьковскую область и двигались в направлении Донецкой области. Впоследствии они перелетели в Днепропетровскую область.
В 00:25 появилась группа дронов в Сумской области и двигалась курсом на Полтавскую область.
Также фиксировалась группа беспилотников на севере Харьковской области в Чугуевском районе.
По состоянию на 01:22 вражеские дроны двигались:
В 01:42 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморское.
В 01:43 в Одессе прозвучали взрывы. Жителям города рекомендуют находиться в укрытиях.
По состоянию на 01:58 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на среду, 3 сентября, российские террористы осуществили комбинированную атаку на Украину. Агрессор выпустил 502 дрона и 24 ракеты, силы ПВО уничтожили/подавили 451 воздушную цель.
Основной удар был направлен на западные, центральные и северные области страны.
В частности, в Хмельницком повреждены жилые дома, инфраструктура, есть погибший.
В городе Калуш Ивано-Франковской области в результате обстрела ухудшилось качество воздуха.