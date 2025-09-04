RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Фото: российские захватчики обстреливают Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.

Первые дроны начали заходить в воздушное пространство страны около 23:00 через Харьковскую область и двигались в направлении Донецкой области. Впоследствии они перелетели в Днепропетровскую область.

В 00:25 появилась группа дронов в Сумской области и двигалась курсом на Полтавскую область.

Также фиксировалась группа беспилотников на севере Харьковской области в Чугуевском районе.

По состоянию на 01:22 вражеские дроны двигались:

  • группа в Полтавской области курсом на Днепропетровскую область;
  • несколько групп на востоке Харьковской области в юго-западном направлении;
  • в Донецкой области (Покровский район);
  • несколько групп в акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.

В 01:42 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморское.

В 01:43 в Одессе прозвучали взрывы. Жителям города рекомендуют находиться в укрытиях.

По состоянию на 01:58 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Массированный обстрел Украины

В ночь на среду, 3 сентября, российские террористы осуществили комбинированную атаку на Украину. Агрессор выпустил 502 дрона и 24 ракеты, силы ПВО уничтожили/подавили 451 воздушную цель.

Основной удар был направлен на западные, центральные и северные области страны.

В частности, в Хмельницком повреждены жилые дома, инфраструктура, есть погибший.

В городе Калуш Ивано-Франковской области в результате обстрела ухудшилось качество воздуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов