Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Первые дроны начали заходить в воздушное пространство страны около 23:00 через Харьковскую область и двигались в направлении Донецкой области. Впоследствии они перелетели в Днепропетровскую область.

В 00:25 появилась группа дронов в Сумской области и двигалась курсом на Полтавскую область.

Также фиксировалась группа беспилотников на севере Харьковской области в Чугуевском районе.

По состоянию на 01:22 вражеские дроны двигались:

группа в Полтавской области курсом на Днепропетровскую область;

несколько групп на востоке Харьковской области в юго-западном направлении;

в Донецкой области (Покровский район);

несколько групп в акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.

В 01:42 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу/Черноморское.

В 01:43 в Одессе прозвучали взрывы. Жителям города рекомендуют находиться в укрытиях.

По состоянию на 01:58 карта воздушных тревог Украины выглядела так: