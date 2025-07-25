Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські війська ввечері 25 липня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:30. Їх фіксували у Харківській та Сумській областях.

Обстріл України 25 липня

Нагадаємо, у ніч на 25 липня російські терористи запустили проти України дві ракети "Іскандер-М/KN-23" та 61 дрон.

Силам ППО вдалося збити 54 дрони на півночі та сході країни.

Також сьогодні російські окупанти вдарили по Харкову керованою авіабомбою. "Приліт" був по медичному закладу.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували туберкульозний диспансер. Через удар третій поверх і перекриття будівлі було зруйновано.

За останніми даними, було відомо про 17 постраждалих мирних жителів унаслідок атаки, а також одного загиблого.

Всі деталі атаки - в матеріалі РБК-Україна.

А ввечері росіяни завдали удару дроном "Черніка" по центру Харкова. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Пізніше окупанти повторно атакували центр Харкова.

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