Росія атакувала дронами та ракетами з шести напрямків, є влучання, - Повітряні сили
У ніч на 25 липня російські терористи запустили проти України 63 засоби повітряного нападу. Зафіксовано влучання у 4 локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки ворог запустив:
- дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області Росії;
- 61 безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрон-імітатор із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09:00, згідно з попередніми даними, протиповітряна оборона (ППО) збила або ж подавила 54 дрони на півночі та сході країни.
Також зафіксовано:
- влучання семи дронів у чотирьох локаціях;
- падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України. Для атак терористи використовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). До запуску дронів ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 24 липня, Україну атакували 103 безпілотники. Зокрема росіяни запустили й чотири "Іскандер-К".
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