Росія атакувала дронами та ракетами з шести напрямків, є влучання, - Повітряні сили

У ніч на 25 липня російські терористи запустили проти України 63 засоби повітряного нападу. Зафіксовано влучання у 4 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 09:00, згідно з попередніми даними, протиповітряна оборона (ППО) збила або ж подавила 54 дрони на півночі та сході країни.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України. Для атак терористи використовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). До запуску дронів ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 24 липня, Україну атакували 103 безпілотники. Зокрема росіяни запустили й чотири "Іскандер-К".

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