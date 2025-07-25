Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российские войска вечером 25 июля запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 19:30. Их фиксировали в Харьковской и Сумской областях.

Около 22:00 Воздушные силы сообщали о следующем движении вражеских дронов:

Сумская область: группы БПЛА мимо Шостки - курсом на Конотоп.

ударные БпЛА движутся по границе Сумщины и Черниговщины. Держат курс на Полтавщину;

Полтавщина: БПЛА мимо Лубны, Гадяч. Курс - южный;

Черниговщина: шахэды мимо Ични, Нежин - на Киевщину;

Группа БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.

По состоянию на 22:20 вражеские беспилотники двигались:

в Полтавской области в направлении Миргорода, Полтавы, Диканьки;

в Киевской области курсом на Яготин;

в Сумской области на Шостку, Конотоп, Ромны.

В 22:36 военные сообщили о движении группы ударных дронов в направлении Черкасской области.

Кроме того, дроны приближаются к городу Днепр.

В 23:12 вражеские "Шахеды" двигались в Черкасской области мимо Драбова в направлении Переяслава и в Харьковской области на Харьков и Вильчу.

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так: