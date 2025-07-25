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Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Пятница 25 июля 2025 22:16
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Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: россияне атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 25 июля запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 19:30. Их фиксировали в Харьковской и Сумской областях.

Около 22:00 Воздушные силы сообщали о следующем движении вражеских дронов:

  • Сумская область: группы БПЛА мимо Шостки - курсом на Конотоп.
  • ударные БпЛА движутся по границе Сумщины и Черниговщины. Держат курс на Полтавщину;
  • Полтавщина: БПЛА мимо Лубны, Гадяч. Курс - южный;
  • Черниговщина: шахэды мимо Ични, Нежин - на Киевщину;
  • Группа БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.

По состоянию на 22:20 вражеские беспилотники двигались:

  • в Полтавской области в направлении Миргорода, Полтавы, Диканьки;
  • в Киевской области курсом на Яготин;
  • в Сумской области на Шостку, Конотоп, Ромны.

В 22:36 военные сообщили о движении группы ударных дронов в направлении Черкасской области.

Кроме того, дроны приближаются к городу Днепр.

В 23:12 вражеские "Шахеды" двигались в Черкасской области мимо Драбова в направлении Переяслава и в Харьковской области на Харьков и Вильчу.

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Обстрел Украины 25 июля

Напомним, в ночь на 25 июля российские террористы запустили против Украины две ракеты "Искандер-М/KN-23" и 61 дрон.

Силам ПВО удалось сбить 54 дрона на севере и востоке страны.

Также сегодня российские оккупанты ударили по Харькову управляемой авиабомбой. "Прилет" был по медицинскому учреждению.

Позже стало известно, что россияне атаковали туберкулезный диспансер. Из-за удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.

По последним данным, было известно о 17 пострадавших мирных жителей в результате атаки, а также одном погибшем.

Все детали атаки - в материале РБК-Украина.

А вечером россияне нанесли удар дроном "Черника" по центру Харькова. Поврежден многоквартирный дом.

Позже оккупанты повторно атаковали центр Харькова.

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