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Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку

П'ятниця 25 липня 2025 15:02
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Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, сьогодні, 25 липня, влучили керованою авіабомбою (КАБ) по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

Все, що відомо про терористичний обстріл Харкова - у матеріалі РБК-Україна.

Про терористичну атаку стало відомо о 11:28. Тоді ж міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про КАБом. Пізніше з'ясувалось, що керована авіабомба влучила у будівлю медичного закладу.

Близько о 11:36 стало відомо про постраждалого, але їх кількість продовжувала зростати.

Станом на 14:45, як пише Міністерство внутрішніх справ (МВС) відомо, що внаслідок удару:

  • постраждали 14 людей, серед яких 12-річна дівчинка у якої діагностовано гостру реакцію на стрес.
  • загинула одна людина.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)

Через удар було зруйновано третій поверх й перекриття будівлі. Рятувальники оперативно загасили загоряння утеплювача. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У тому ж числі через атаку були пошкоджені дев'ять приватних будинків та два автомобілі, але обійшлось без пожежі.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)

Під завалами можуть перебувати цивільні

О 13:43 Терехов заявив, що на місці удару не вдається налагодити звʼязок з трьома особами, які мали б перебувати у медичному закладі.

"Фахівці не виключають, що вони можуть перебувати під завалами. На місці працюють бійці ДСНС, триває пошуково-рятувальна операція", - заявив міський голова.

Розпочато досудове розслідування

Тим часом Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину - ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)

Згідно з попередніми даними, терористи атакували КАБ УМПБ-5 з літака Су-34 з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області Росії.

Окремо варто додати, що лише вчора ворог вперше застосував проти Харкова УМПБ-5 - нову авіаційну бомбу з модифікованим модулем планування та корекції. Тоді ж в прокуратурі розповіли, що терористи зазвичай застосовували "Д-30". Нова ж версія:

  • важить 250 кілограмів;
  • складається з товщого металу ніж у "Д-30";
  • завдає більше наслідків.

Під час підготовки матеріалу використовувались Telegram-канали міського голови Харкова Ігоря Терехова, Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Харківської обласної прокуратури.

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