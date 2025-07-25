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Росіяни вдарили по центру Харкова дроном "Черніка"

Харків , П'ятниця 25 липня 2025 19:54
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Росіяни вдарили по центру Харкова дроном "Черніка" Фото: росіяни вдарили по центру Харкова дроном "Черніка" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 25 липня завдали удару дроном "Черніка" по центру Харкова. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Приліт" БПЛА "Черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", - повідомив Терехов.

Пізніше він уточнив, що дрон влучив у дорогу. Поряд - житлові будинки та медичний заклад.

"Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав мер.

Дрон "Черніка"

Нагадаємо, Росія почала використовувати дрони "Черніка" для ударів по Харкову в червні цього року.

Відомо, що є дві версії таких безпілотників - легка "Черніка-1" і важча "Черніка-2".

Перший варіант використовується проти піхоти та транспорту, а другий - несе до 3,5 кг вибухівки, здатний вражати укріплення і техніку, летить до 100 км і оснащений автопілотом, що ускладнює його перехоплення.

За даними Defence Express, дрон виконаний з дешевих матеріалів, запускається з рук або катапульти та виробляється в масових обсягах - тисячі штук.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, російські окупанти вдарили по Харкову керованою авіабомбою. "Приліт" був по медичному закладу.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували туберкульозний диспансер. Через удар третій поверх і перекриття будівлі було зруйновано.

За останніми даними, було відомо про 17 постраждалих мирних жителів унаслідок атаки, а також одного загиблого.

Всі деталі атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Вчора, 24 липня вдень, окупанти також вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Тоді було декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки. Постраждали 42 людини.

Також вчора російські окупанти атакували Харків ударним дроном "Черніка". Ворог цілився по приватному сектору.

В Індустріальному районі міста внаслідок атаки дрона пошкоджено приватне домоволодіння, гаражі, вибиті шибки. Також удар зачепив електромережі.

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Харків Війна в Україні Атака дронів
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