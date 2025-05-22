Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

В ніч на четвер, 22 травня, російські загарбники атакували Україну 128 дронами і балістичною ракетою. Під ударом були чотири області країни.

Зокрема, вранці у Києві лунали вибухи через роботу ППО по ворожих БпЛА.

Вдень агресор вдарив балістичними ракетами по Кропивницькому.

У ЗСУ повідомили про посилення обстрілів Сумщини та не виключили спроби росіян захопити частину території області до наступних переговорів.

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