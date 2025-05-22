Сумська область - один із пріоритетів для Росії, обстріли посилились, - ЗСУ

Сьогодні Сумська область є одним із пріоритетних напрямків для Російської Федерації (РФ). Ворожі обстріли регіону посилюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Івана Шевцова в ефірі телемарафону.

Він додав, що кількість обстрілів Сумської області збільшується. Наразі на території регіону продовжується евакуація населення з прикордонних населених пунктів.

"Ворог продовжує активізуватись. І по нещодавнім зверненням РФ, ми розуміємо, що Сумщина на сьогодні є одним з пріоритетних напрямків, адже ворог буде намагатись до наступних переговорів захопити певну територію Сумської області ", - заявив Шевцов.

Ситуація у Сумській області

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення Сум та Сумської області заради буферної зони, але реалізувати йому ці плани буде непросто.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочки, російські терористи не мають достатньо сил та засобів для масованого наступу на Сумську область. Сьогодні ж операції ворога на рівні стратегічного розгортання військ.

Також варто додати, що нещодавно ворог завдав ракетного удару по стрільбищу у Сумській області внаслідок чого були жертви й поранені серед українських воїнів.

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