У Києві чути вибухи на тлі атаки ворожих дронів

Фото: у Києві лунають вибухи на тлі атаки ударних БпЛА (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Києві чути вибухи на тлі атаки ударних безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.