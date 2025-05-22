У Києві чути вибухи на тлі атаки ворожих дронів
У Києві чути вибухи на тлі атаки ударних безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Київ - залишайтесь в укриттях! БпЛА над столицею", - йдеться у повідомленні військових.
"До Києва наближаються ворожі БпЛА. Можлива робота ППО", - повідомив Тимур Ткаченко.
О 07:51 моніторингові канали повідомили про рух дронів у районі Бортничей, метро Бориспільська і Харківського масиву.
Пізніше цілі фіксувалися уже в районі Осокорків та Позняків.
Оновлено 07:57
У столиці пролунали вибухи. Ціль ліквідовано. Наразі БпЛА над містом не фіксуються.
Моніторингові канали повідомляють про один "Шахед" у районі Яготина/Згурівки та один - у Вишгородському районі Київської області.
Станом на 08:08 карта повітряних тривог України виглядала так:
Дронова атака Росії
В ніч на четвер, 22 травня, російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
По Харкову було завдано ракетного удару. В місті пошкоджено багато житлових будинків, є постраждалі серед цивільних.
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