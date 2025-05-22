Россияне атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первая группа вражеских БпЛА зашла в 22:40 с юга и двигалась курсом на Запорожскую и Днепропетровскую области.
В 23:04 военные сообщили о движении группы дронов на севере Запорожской и востоке Днепропетровской областей курсом на Днепр и Павлоград. Также группа БпЛА двигалась из Днепропетровской на Донецкую область.
В 23:08 новая группа вражеских ударных дронов вошла из Белгородской области на юг Сумской области.
В 23:15 вражеские беспилотники двигались:
По состоянию на 23:53 российские "Шахеды" двигались:
В 00:03 военные сообщили о движении новых групп вражеских ударных БпЛА из Белгородской области РФ на Харьковскую область, а также с юга в направлении Донецкой области.
По состоянию на 00:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на четверг, 22 мая, российские захватчики атаковали Украину 128 дронами и баллистической ракетой. Под ударом были четыре области страны.
В частности, утром в Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО по вражеским БпЛА.
Днем агрессор ударил баллистическими ракетами по Кропивницкому.
В ВСУ не исключают попытки россиян захватить часть Сумской области до следующих переговоров.
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