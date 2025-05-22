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Россияне атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Фото: российские захватчики запустили ударные дроны по Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первая группа вражеских БпЛА зашла в 22:40 с юга и двигалась курсом на Запорожскую и Днепропетровскую области.

В 23:04 военные сообщили о движении группы дронов на севере Запорожской и востоке Днепропетровской областей курсом на Днепр и Павлоград. Также группа БпЛА двигалась из Днепропетровской на Донецкую область.

В 23:08 новая группа вражеских ударных дронов вошла из Белгородской области на юг Сумской области.

В 23:15 вражеские беспилотники двигались:

  • несколько групп в центре Днепропетровской области, курсом на Днепр и Павлоград;
  • из Днепропетровской в направлении Харьковской области;
  • на юге Сумской области курсом на запад.

По состоянию на 23:53 российские "Шахеды" двигались:

  • группа на востоке Днепропетровской области, курсом на Харьковскую область;
  • группа в центре Харьковской области, курсом на Харьков;
  • несколько групп на юге Сумской области, курсом на Черниговскую и Полтавскую области.

В 00:03 военные сообщили о движении новых групп вражеских ударных БпЛА из Белгородской области РФ на Харьковскую область, а также с юга в направлении Донецкой области.

По состоянию на 00:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки РФ

В ночь на четверг, 22 мая, российские захватчики атаковали Украину 128 дронами и баллистической ракетой. Под ударом были четыре области страны.

В частности, утром в Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО по вражеским БпЛА.

Днем агрессор ударил баллистическими ракетами по Кропивницкому.

В ВСУ не исключают попытки россиян захватить часть Сумской области до следующих переговоров.

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Война в УкраинеАтака дронов