Россияне атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первая группа вражеских БпЛА зашла в 22:40 с юга и двигалась курсом на Запорожскую и Днепропетровскую области.

В 23:04 военные сообщили о движении группы дронов на севере Запорожской и востоке Днепропетровской областей курсом на Днепр и Павлоград. Также группа БпЛА двигалась из Днепропетровской на Донецкую область.

В 23:08 новая группа вражеских ударных дронов вошла из Белгородской области на юг Сумской области.

В 23:15 вражеские беспилотники двигались:

несколько групп в центре Днепропетровской области, курсом на Днепр и Павлоград;

из Днепропетровской в направлении Харьковской области;

на юге Сумской области курсом на запад.

По состоянию на 23:53 российские "Шахеды" двигались:

группа на востоке Днепропетровской области, курсом на Харьковскую область;

группа в центре Харьковской области, курсом на Харьков;

несколько групп на юге Сумской области, курсом на Черниговскую и Полтавскую области.

В 00:03 военные сообщили о движении новых групп вражеских ударных БпЛА из Белгородской области РФ на Харьковскую область, а также с юга в направлении Донецкой области.

По состоянию на 00:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так: