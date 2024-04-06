Росіяни атакують Україну "Калібрами"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

"Ракета типу Калібр із Чорного моря, курсом на Миколаїв", - повідомили на каналі Повітряні Сили.

Захисники повідомляють, що російські війська з Чорного моря запустили ракету типу "Калібр" у напрямку Миколаєва.

Раніше ми писали, що у головному управлінні розвідки України розповіли, який запас ракет "Калібр" у Росії.

Також ми писали, що ЗСУ назвали ключові причини рідкісного використання ракет "Калібр" росіянами.

До речі, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія має проблеми з крилатими ракетами "Калібр". Можливо, це пов'язано з успішними ударами українських військових у тимчасово окупований Крим.

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