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Росіяни атакують Україну "Калібрами"

Субота 06 квітня 2024 05:46
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Росіяни атакують Україну "Калібрами" Фото: росіяни атакують Україну "Калібрами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська запустили з Чорного моря ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

Захисники повідомляють, що російські війська з Чорного моря запустили ракету типу "Калібр" у напрямку Миколаєва.

"Ракета типу Калібр із Чорного моря, курсом на Миколаїв", - повідомили на каналі Повітряні Сили.

Раніше ми писали, що у головному управлінні розвідки України розповіли, який запас ракет "Калібр" у Росії.

Також ми писали, що ЗСУ назвали ключові причини рідкісного використання ракет "Калібр" росіянами.

До речі, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія має проблеми з крилатими ракетами "Калібр". Можливо, це пов'язано з успішними ударами українських військових у тимчасово окупований Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Повітряні сили України Повітряна тривога Ракетна атака
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