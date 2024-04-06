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Россияне атакуют Украину "Калибрами"

Суббота 06 апреля 2024 05:46
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Россияне атакуют Украину "Калибрами" Фото: россияне атакуют Украину "Калибрами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска запустили с Черного моря ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.

Защитники сообщают, что российские войска с Черного моря запустили ракету типа "Калибр" в направлении Николаева.

"Ракета типа Калибр с Черного моря, курсом на Николаев", - сообщили на канале Воздушные Силы.

Ранее мы писали, что в главном управлении разведки Украины рассказали, какой запас ракет "Калибр" в России.

Также мы писали, что ВСУ назвали ключевые причины редкого использования ракет "Калибр" россиянами.

К слову, в Воздушных силах ВСУ заявили, что у России проблемы с крылатыми ракетами "Калибр". Возможно, это связано с успешными ударами украинских военных по временно оккупированному Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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