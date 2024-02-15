У росіян є проблеми з "Калібрами", - Ігнат

Росія має проблеми з крилатими ракетами "Калібр". Можливо, це пов'язано з успішними ударами наших воїнів по тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Є проблеми з "Калібрами", це очевидно. Це вже всі зауважують, що дуже мало вони використовують цих ракет", - заявив Ігнат.

Під час сьогоднішнього масованого обстрілу терористи застосували дві крилаті ракети "Калібр". Обидві були знищені протиповітряною обороною. Під час попереднього - три ракети такого типу.

За словами Ігната, у ворога могли виникнути проблеми з логістикою після успішних ударів військових по тимчасово окупованому Криму. "Калібри" перевозили й заряджали з основної бази росіян в Севастополі.

"Але вони були відтіснені нашими Силами оборони. Чорноморський флот Росії відійшов далі до бази новоросійська. Можливо інші технічні проблеми, це і виготовлення, і платформи які їх запускають", - пояснив речник.

Зокрема він зауважив, що ворог під час ударів застосовує широку номенклатуру різних типів ракет.

"Фактично вони використовують все, що у них є. Тому ми називаємо комбінований удар - з різних напрямків, з різних носіїв повітряного, морського, наземного базування", - розповів Ігнат.

Масований обстріл України у ніч на 15 лютого

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:

12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;

2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;

балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;

зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;

керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії.

Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.

Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.