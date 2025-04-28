Росіяни атакують Україну дронами "Шахед": де тривога і ризик ударів

Перша група ударних БпЛА була виявлена на кордоні Харківської та Сумської областей близько півночі.

О 00:18 з'явилися нові групи "Шахедів", що рухалися повз Богодухів у Харківській області.

О 01:27 військові повідомили про більше десяти груп ударних дронів у Харківській області. Курс на Чугуїв, Ізюм, Нову Водолагу та Зміїв. Також повідомлялося про декілька безпілотників через Харківську в напрямку Полтавської області.

О 01:34 повідомлялося про рух групи ударних БпЛА у Дніпропетровську область, курс на Павлоград.

Також нові групи "Шахедів" на півночі Сумської області, рухаються в напрямку Чернігівської області.

О 02:17 військові повідомили про декілька груп дронів через Ізюм на Запорізьку область. Також деякі БпЛА перелітають з Харківської в Донецьку область.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про роботу в області сил протиповітряної оборони.

Станом на 03:04 карта повітряних тривог України виглядала так: