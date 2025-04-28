Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где тревога и риск ударов

Первая группа ударных БпЛА была обнаружена на границе Харьковской и Сумской областей около полуночи.

В 00:18 появились новые группы "Шахедов", которые двигались мимо Богодухова в Харьковской области.

В 01:27 военные сообщили о более десяти групп ударных дронов в Харьковской области. Курс на Чугуев, Изюм, Новую Водолагу и Змиев. Также сообщалось о нескольких беспилотниках через Харьковскую в направлении Полтавской области.

В 01:34 сообщалось о движении группы ударных БпЛА в Днепропетровскую область, курс на Павлоград.

Также новые группы "Шахедов" на севере Сумской области, движутся в направлении Черниговской области.

В 02:17 военные сообщили о нескольких группах дронов через Изюм на Запорожскую область. Также некоторые БпЛА перелетают из Харьковской в Донецкую область.

По состоянию на 02:13 карта воздушных тревог Украины выглядела так: